Матч Российской премьер-лиги "Арсенал" - ЦСКА пройдет в Грозном

ТАСС, 26 февраля. Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между тульским "Арсеналом" и ЦСКА пройдет в Грозном на "Ахмат-Арене". Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, что комиссия РПЛ не разрешила проводить матчи на тульском стадионе "Арсенал" из-за плохого состояния газона. Матч "Арсенал" - ЦСКА пройдет 2 марта, начало в 14:00 мск.

6 марта в Туле запланирована игра "Арсенала" с "Оренбургом" в розыгрыше Олимп - Кубка России, а 16 марта "Арсенал" должен принять красноярский "Енисей" в 20-м туре чемпионата России.