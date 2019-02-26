Россиянки ждут включения женского командного турнира по прыжкам на лыжах в ОИ-2022

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 26 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина рассчитывает на включение командного турнира в программу Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС рассказали главный тренер национальной команды Роман Керов и спортсменка Софья Тихонова.

В четверг впервые были разыграны медали чемпионата мира в женских командных прыжках на лыжах, дисциплина была включена в программу соревнований за месяц до старта турнира в Зефельде. Россиянки заняли пятое место, лучшими стали немки.

"Пятое место не наш максимум, но сегодня все старались и делали все возможное, - сказала Тихонова. - Мы очень надеемся на включение командного турнира в программу Олимпиады. По идее, если соревнования проводятся на чемпионате мира за три года до Игр, то они должны быть включены в олимпийскую программу. Произойдет ли это, я не знаю, но все девочки на это очень надеются".

Керов считает, что россиянкам через три года будет по силам бороться за олимпийские медали. "У нас самая молодая команда в мире, и сезон она начала удачно, - сказал тренер. - Пятое место сегодня заслуженное, однако за тройку нам по силам бороться. Перспективы у нас хорошие, нам есть куда расти".

"Не за горами включение этой дисциплины в программу Олимпиады, время у нас есть", - добавил тренер.