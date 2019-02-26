"Спартак" обыграл СКА и одержал первую победу в матче плей-офф КХЛ с 2010 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил санкт-петербургский СКА со счетом 2:0 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Шайбы забросили Робин Ганзл (18-я минута) и Мартиньш Карсумс (20).

"Спартак" одержал победу в матче плей-офф КХЛ впервые с сезона-2009/10. В предыдущий раз красно-белые выигрывали 22 марта 2010 года в домашней встрече с ярославским "Локомотивом" (3:2) в рамках второго раунда плей-офф, в итоге "Спартак" проиграл в серии со счетом 2-4. Кроме того, "Спартак" в третий раз сумел не пропустить в матче плей-офф, первые два случая пришлись на серию первого раунда плей-офф сезона-2009/10 против московского "Динамо" (1:0 в гостях, 4:0 дома).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, СКА победил во всех встречах (2:1, 6:0, 3:2 ОТ, 2:0). "Спартак" прервал пятиматчевую серию поражений в противостоянии со СКА. В рамках Кубка Гагарина команды встречались дважды и оба раза в первом раунде - в плей-офф сезона-2008/09 "Спартак" выиграл серию со счетом 3-0, а в сезоне-2010/11 - проиграл со счетом 0-4.

"Спартак" играет в плей-офф КХЛ в пятый раз, лишь дважды сумев преодолеть стадию первого раунда (2008/09, 2009/10). СКА участвует в 11-м розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил восемь раз. СКА является двукратным обладателем трофея (2014/15, 2016/17).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Спартака". Следующий матч пройдет 28 февраля в Санкт-Петербурге.