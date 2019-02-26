Дергачев: СКА не надо было подстраиваться под игру "Спартака" в первом матче плей-офф КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам СКА нельзя было подстраиваться под игру соперника в стартовом матче первого раунда Кубка Гагарина с московским "Спартаком". Такое мнение журналистам высказал нападающий СКА Александр Дергачев.

СКА уступил красно-белым со счетом 0:2, пропустив оба гола в конце первого периода.

"Все играли агрессивно, все хотят выиграть. Они играли в свой хоккей, под него мы подстроились, а нужно было играть в свой хоккей, - сказал Дергачев. - Начали не сказать что хорошо, у "Спартака" первые 10 минут вообще не было моментов. Везение было на их стороне, все это надо забыть, нет времени ворошить этот матч, разберем ошибки и пойдем дальше".

По словам защитника СКА Владислава Гаврикова, в игре армейцев был брак в завершающих передачах. "Разберемся, ничего страшного не произошло, пойдем дальше. Были моменты, которые мы не смогли реализовать", - отметил он.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Спартака". Следующий матч команд пройдет 28 февраля в Санкт-Петербурге.