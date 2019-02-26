Воробьев: СКА в следующем матче плей-офф со "Спартаком" покажет другой хоккей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Игроки СКА после поражения от московского "Спартака" в стартовой игре первого раунда Кубка Гагарина покажут другой хоккей во втором матче серии. Об этом журналистам сказал главный тренер петербургского СКА Илья Воробьев.

Во вторник СКА уступил "Спартаку" со счетом 0:2, пропустив обе шайбы в конце первого периода.

"Спартак" [поздравляю] с победой. Не забив ни одного гола, сложно рассчитывать на успех. В причинах мы будем разбираться, в следующем матче вы увидите другой хоккей", - сказал Воробьев.

Тренер красно-белых Игорь Уланов считает, что хоккеисты "Спартака" дисциплинированно сыграли в стартовом матче первого раунда Кубка Гагарина против СКА. "Сыграли по заданию, дисциплинированно. Все понимают, что в плей-офф без дисциплины никуда, - сказал Уланов. - Радоваться рано, все еще впереди, хочется поблагодарить болельщиков за поддержку".

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Спартака". Второй матч серии пройдет 28 февраля в Санкт-Петербурге.