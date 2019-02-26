Тренер лыжницы Непряевой объяснил слабый результат подопечной в гонке на 10 км усталостью

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 26 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лидер женской сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира не сумела побороться за призовые места из-за накопившейся усталости за время выступления на турнире. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменки Юрий Бородавко.

Во вторник 23-летняя Непряева в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем заняла седьмое место, отстав от победившей норвежки Терезы Йохауг более чем на минуту. Для российской лыжницы эта гонка стала четвертой на чемпионате мира, ранее она выступила в спринте, командном спринте, а также в скиатлоне, где заняла третье место.

"У Натальи накопилась усталость после проведенных гонок. Кроме того, сегодня было очень жарко, лыжня была мягковатая, поэтому ей было тяжело. И третье, поскольку мы готовились к чемпионату в горах, сегодня на ее состоянии могла сказаться реакклиматизация", - сказал Бородавко.

В четверг Непряева должна будет выступить в эстафете. "Сумеет ли она восстановиться? Думаю, что да, там дистанция будет короче. Какой она побежит этап, пока неизвестно", - отметил тренер.

В общем зачете Кубка мира Непряева занимает второе место.