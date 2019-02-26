Дыбленко: "Спартак" заиграл в свою силу в матче против СКА, выдержав стартовый натиск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" заиграли в полную силу после того, как справились со стартовым натиском петербургского СКА в стартовом матче первого раунда Кубка Гагарина. Такое мнение журналистам высказал защитник "Спартака" Ярослав Дыбленко.

Красно-белые в гостях обыграли СКА со счетом 2:0. Дыбленко отдал голевую передачу в моменте с первым голом нападающего "Спартака" Робина Ганзла.

"Никакого волнения в первые 10 минут не было, просто нужно было почувствовать игру, немножко тяжело вошли, вратарь (Юлиус Гудачек - прим. ТАСС) нас подтащил. Справились с натиском и начали играть, - сказал Дыбленко. - Играли, бились, была неудачная серия у нас, но сегодня настроились, потому что это плей-офф, где совсем другая игра".

Ранее главный тренер СКА Илья Воробьев заявил, что его команда во втором матче серии сыграет в другой хоккей. "СКА в следующей игре будет корректировать что-то, мы будем подстраиваться, но я думаю, что ничего сверхъестественного не произойдет", - отметил Дыбленко.

Следующий матч команд пройдет в Санкт-Петербурге в четверг.