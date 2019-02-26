СМИ: Фалькао встретится с представителями "Милана" и "Лацио" для обсуждения трансфера

ТАСС, 26 февраля. Колумбийский футболист "Монако" Радамель Фалькао проведет переговоры с итальянскими клубами "Милан" и "Лацио" о своем трансфере. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, Фалькао уже прибыл в Рим, где состоится матч между "Лацио" и "Миланом" в рамках 1/2 финала Кубка Италии. По информации источника, футболист намерен покинуть "Монако" ближайшим летом.

Сообщается, что Фалькао прилетел рейсовым самолетом из Ниццы. Прибытие в аэропорт Фьюмичино имени Леонардо да Винчи произошло в 12:05 по местному времени. Отмечается, что колумбиец пытался скрыть свою личность, прячась под капюшоном, но его узнали и пассажиры на борту, и люди в зале ожидания.

33-летний Фалькао играл за такие клубы, как "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и "Порту". С 2013 года колумбиец выступает за "Монако", дважды в течение этого срока он уходил в годичную аренду. В текущем сезоне нападающий принял участие в 28 играх, на его счету 10 мячей и две результативные передачи. Действующий контракт Фалькао с "Монако" рассчитан до лета 2020 года.