Малкин забросил победную шайбу в матче "Питтсбурга" против "Коламбуса"

ТАСС, 27 февраля. "Питтсбург" одержал победу над "Коламбусом" со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победную шайбу на свой счет записал нападающий гостей Евгений Малкин.

В составе победителей голами отметились Джейк Гюнтцель (14-я минута), Джаред Макканн (19, 54), Малкин (22) и Сидни Кросби (60). У проигравших отличились Оливер Бьоркстранд (25) и Кэм Аткинсон (28).

Малкин забросил шайбу во втором матче подряд. Всего на счету 32-летнего нападающего 64 очка (20 шайб + 44 передачи) в 56 играх текущего сезона. Российские нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился одной результативной передачей. Голкипер хозяев Серей Бобровский сделал 22 сейва.

В турнирной таблице Восточной конференции "Питтсбург" занимает восьмое место, набрав 74 очка после 63 игр. "Коламбус" идет девятым, имея в активе 73 очка после 62 матчей. В следующей встрече "Питтсбург" 2 марта сыграет в гостях против "Баффало". "Коламбус" днем ранее примет "Филадельфию".