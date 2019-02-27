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Кубок мира по биатлону

Пропустившая допинг-тесты Васильева вошла в состав сборной РФ на этап Кубка IBU в Отепя

Этап пройдет с 1 по 2 марта
Маргарита Васильева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Маргарита Васильева
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 февраля. Пропустившая три допинг-теста Маргарита Васильева включена в состав сборной России на седьмой этап Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в эстонском Отепя. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Полностью состав выглядит следующим образом: мужчины - Кирилл Стерльцов, Антон Бабиков, Сергей Корастылев, Максим Сучилов, Саид Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский; женщины - Виктория Сливко, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Кайшева, Васильева.

Этап Кубка IBU в Отепя пройдет с 1 по 2 марта.

27-летняя Васильева пропустила три допинг-теста за 12 месяцев. Согласно антидопинговому кодексу, подобные действия приравниваются к нарушению антидопинговых правил. Спортсменке грозит дисквалификация сроком от одного года до двух лет, ранее спортсменка отправила объяснительное письмо в адрес IBU, в котором попросила не наказывать ее. Позднее Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) сообщило ТАСС, что в отношении биатлонистки открыто дело.

Васильева в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

Теги
Кубок мира по биатлону
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