Пропустившая допинг-тесты Васильева вошла в состав сборной РФ на этап Кубка IBU в Отепя

ТАСС, 27 февраля. Пропустившая три допинг-теста Маргарита Васильева включена в состав сборной России на седьмой этап Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в эстонском Отепя. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Полностью состав выглядит следующим образом: мужчины - Кирилл Стерльцов, Антон Бабиков, Сергей Корастылев, Максим Сучилов, Саид Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский; женщины - Виктория Сливко, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Кайшева, Васильева.

Этап Кубка IBU в Отепя пройдет с 1 по 2 марта.

27-летняя Васильева пропустила три допинг-теста за 12 месяцев. Согласно антидопинговому кодексу, подобные действия приравниваются к нарушению антидопинговых правил. Спортсменке грозит дисквалификация сроком от одного года до двух лет, ранее спортсменка отправила объяснительное письмо в адрес IBU, в котором попросила не наказывать ее. Позднее Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) сообщило ТАСС, что в отношении биатлонистки открыто дело.

Васильева в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.