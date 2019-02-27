Более 150 млн руб. получит Бурятия на строительство лукодрома

УЛАН-УДЭ, 27 февраля. /ТАСС/. Более 150 млн рублей из федерального бюджета получит Бурятия на строительство в 2019 году лукодрома - крытого манежа для занятий стрельбой из лука. Об этом сообщили ТАСС в минстрое республики.

"Начало строительства регионального центра по стрельбе из лука планируется в 2019 году. Стоимость проекта - более 150 млн рублей", - сообщили в министерстве, уточнив, что это федеральные средства.

Спортивный объект в Улан-Удэ станет единственным на территории РФ крытым лукодромом, он будет соответствовать международным стандартам. Завершение строительства планируется в 2020 году.

Региональный центр по стрельбе из лука будет расположен в Октябрьском районе города Улан-Удэ на пересечении улиц Жердева и проспекта Строителей. По данным Министерства имущества и земельных отношений Бурятии, площадь, отведенная под новый лукодром, составляет 10 тыс. кв. м.

Решение о строительстве в Улан-Удэ лукодрома было принято в 2016 году после успешного выступления на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро бурятской лучницы Инны Степановой. Она завоевала серебряную медаль в командном зачете вместе с Ксенией Перовой с Урала и Туяной Дашидоржиевой из Забайкальского края.

Стрельба из лука - один из самых популярных видов спорта в республике.