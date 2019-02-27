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Сергеева, Андрианов и Бредихин вошли в состав сборной России на ЧМ по бобслею

Турнир в Канаде стартует 1 марта
Данил Чабан Сергей Бобылев/ТАСС
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Данил Чабан
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России определился с пилотами бобслейных экипажей, которые будут представлять страну на чемпионате мира в канадском Уистлере. Как сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, в их число вошли лидеры национальной команды - Надежда Сергеева и Максим Андрианов.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует 1 марта, первые медали турнира будут разыграны в соревнованиях мужских бобов-двоек.

"В заявку сборной России на чемпионат мира по бобслею вошли пилоты Надежда Сергеева, Максим Андрианов, Александр Бредихин, Любовь Черных и Алена Осипенко", - сказал Чабан.

Как сообщил ТАСС старший тренер сборной России по бобслею Сергей Журкин, фамилии разгоняющих в соревнованиях мужских и женских бобов-двоек станут известны после тренировки, которая пройдет 27 февраля.

На чемпионате мира также будут разыграны награды в женских двойках, мужских четверках, смешанной гонке, а также в мужском и женском скелетоне.

Как ранее сообщал ТАСС, в состав сборной России по скелетону вошли обладатели Кубка мира Елена Никитина и Александр Третьяков, а также серебряный призер ОИ-2018 Никита Трегубов, Владислав Марченков, Юлия Канакина и Рената Хузина. Чемпионат мира завершится 10 марта.

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