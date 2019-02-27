"Уфа" вернет фанатам деньги за билеты в случае поражения в матче РПЛ с "Динамо"

УФА, 27 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" вернет деньги за билеты и бесплатно предоставит проход на следующую игру в случае поражения команды в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против (РПЛ) "Динамо". Об этом сообщил журналистам генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Матч между "Уфой" и "Динамо" пройдет 3 марта в 11:30 мск.

"В случае неудачного исхода матча с "Динамо" мы возвращаем деньги, потраченные на билет, и дарим билет на следующий матч. Это говорит о том, что ребята уверены в своих силах. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков, ждем около 8-9 тыс. фанатов", - сказал Газизов. Он пояснил, что неудачным результатом будет потеря командой турнирных очков.

Гендиректор рассказал, что клуб подготовил для болельщиков предматчевую шоу-программу, также будет развернута полевая кухня, где каждый сможет бесплатно отведать солдатскую кашу.

Газизов добавил, что комиссия РПЛ проинспектировала стадион "Нефтяник", где пройдет матч. "Стадион полностью готов, комиссия приняла его, газон в идеальном состоянии", - сказал он.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков в 17 матчах. "Динамо" идет 12-м, набрав 20 очков в 17 играх.