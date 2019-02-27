Гендиректор ФК "Крылья Советов": поле стадиона "Самара-Арена" пригодно для игры

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Газон на стадионе "Самара-Арена" находится в нормальном состоянии и пригоден для игры в футбол. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Виталий Шашков.

Ранее расширенная комиссия Российской-премьер лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) не разрешила проводить матчи на стадионе "Арсенал" в Туле из-за плохого состояния газона. Встреча РПЛ между "Арсеналом" и ЦСКА 2 марта пройдет в Грозном.

"У нас состояние газона нормальное, комиссия приезжала в понедельник и смотрела. Официальных выводов пока никаких не было, но поле никто не закрыл. Как таковых нареканий не было, поле пригодно для игры. 9 марта планируем принять "Енисей" на "Самара-Арене", - отметил Шашков.

Матч 19-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и красноярским "Енисеем" пройдет 9 марта и начнется в 14:00 мск.