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Футбол в России

Посещаемость матчей РПЛ увеличилась на 28% по сравнению с прошлым сезоном

За первые 17 туров матчи посетили 2,3 млн человек

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Посещаемость матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) увеличилась на 28% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом на футбольном семинаре по безопасности в Москве сообщил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

"У нас улучшилась посещаемость на стадионе на 28%, за первые 17 туров матчи посетили 2,3 млн человек, количество сотрудников сократилось, мы сами справлялись за счет увеличения числа контролеров-распорядителей на 33%, они стали работать более качественно, получив хорошую практику на чемпионате мира", - заявил Мейтин.

Чемпионат мира 2018 года прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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Российский футбол
Футбол в России
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