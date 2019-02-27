Волков считает, что победа над Оверимом позволит ему вернуться в борьбу за титул UFC

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Победа над нидерландским бойцом Алистаром Оверимом позволит россиянину Александру Волкову вернуться в борьбу за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории. Об этом Волков заявил журналистам.

"Алистар Оверим вернулся (в топ) после своих последних побед, - сказал Волков. - Когда Оверим выиграл свой первый бой, я победил на своих первых соревнованиях, мне было 11 лет. Я следил давно за Алистаром, он один из сильнейших бойцов в мире. Думаю, что победа над ним вернет меня в чемпионскую гонку, пусть мне сразу могут и не дать титульный поединок".

Поединок Волков - Оверим пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге.