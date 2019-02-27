Количество правонарушений на матчах РПЛ уменьшилось по сравнению с прошлым сезоном

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Количество правонарушений во время посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) по сравнению с прошлым сезоном снизилось. Об этом рассказал на футбольном семинаре по безопасности в Москве глава РПЛ Сергей Прядкин.

"Проведя анализ прошедших 24 матчей, были выявлены нарушения: использование пиротехники, выбегание на поле, нецензурная брать, выбрасывание посторонних предметов. Пиротехника - 8%, в прошлом сезоне - 21%, оскорбления - 49%, было - 57%, посторонние предметы - три случая, вывешивание оскорбительных плакатов - 2%, было - 7%, сжигание атрибутики - 6%, было - 8%, снижается общий уровень правонарушений. Снизилось количество задержанных - в прошлом сезоне 95 человек, в нынешнем - 24. Массовых драк с полицией не зафиксировано", - рассказал Прядкин.

Сезон-2018/2019 чемпионата России по футболу стартовал 28 июля 2018 года и завершится 26 мая 2019 года.