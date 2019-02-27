Музыкальное сопровождение к Универсиаде установили на городских часах в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Специальное музыкальное сопровождение к Всемирной зимней Универсиаде установили на главных городских часах в Красноярске, расположенных на башне здания мэрии. Об этом ТАСС сообщили в администрации Красноярска.

"С сегодняшнего дня часы отбивают время спортивной песней "Мы верим твердо в героев спорта" в исполнении Муслима Магомаева. Такая мелодия будет звучать на часах до конца Универсиады", - рассказал представитель мэрии, добавив, что мелодия будет играть восемь раз в день, начиная с 9:00 (5:00 мск) и заканчивая 22:00 (18:00 мск).

Как отметил собеседник агентства, это уже не первый опыт мэрии по необычной отбивки времени на главных городских часах. "В эти новогодние каникулы на часах отбивка времени происходила в виде фраз с новогодними пожеланиями от популярного артиста Сергея Светлакова", - сказал представитель мэрии.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.