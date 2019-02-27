ФИФА выделит около $60 млн на программу наследия ЧМ-2018

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) выделит на программу наследия чемпионата мира в России не менее $60 млн. Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета турнира Аркадий Дворкович.

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"ФИФА выделит не менее $60 млн на программу наследия. Сумма пойдет на поддержание и развитие детского, женского футбола и поддержание инфраструктуры", - сказал Дворкович.

"Мы провели завершающее заседание оргкомитета "Россия-2018". Подвели итоги как содержательные, так и финансовые. Договорились по продолжению работы над программой наследия и ее содержания - это самое главное. Программа наследия обсуждается Минспортом, РФС и ФИФА".

Организационный комитет "Россия-2018" был автономной некоммерческой организацией, которая была учреждена постановлением российского правительства после получения права проведения чемпионата мира по футболу. Оргкомитет был образован на базе заявочного комитета, который в конце 2010 года представлял российскую заявку в Цюрихе. Заявка России победила во втором туре голосования.