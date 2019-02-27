Глуховский: шахматный турнир по блицу в Москве станет зрелищным и запоминающимся

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский турнир по блицу на Кубок группы компаний "Регион" станет зрелищным и запоминающимся и соберет сильнейших шахматистов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

"Турнир имеет очень большую историю, множество чемпионов и вице-чемпионов мира участвовали в нем в разные годы, - сказал Глуховский. - Помимо Сергея Карякина, в турнире сыграют Ян Непонящий, Александр Грищук и огромное количество молодых и сильных шахматистов. Ну и не будем забывать преимущества блица - это короткий и яркий формат. Безусловно, предстоящий турнир будет зрелищным и запоминающимся".

Турнир пройдет 28 февраля.