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Глуховский: шахматный турнир по блицу в Москве станет зрелищным и запоминающимся

Соревнования пройдут 28 февраля
Исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский Николай Галкин/ТАСС
Описание
Исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский турнир по блицу на Кубок группы компаний "Регион" станет зрелищным и запоминающимся и соберет сильнейших шахматистов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

"Турнир имеет очень большую историю, множество чемпионов и вице-чемпионов мира участвовали в нем в разные годы, - сказал Глуховский. - Помимо Сергея Карякина, в турнире сыграют Ян Непонящий, Александр Грищук и огромное количество молодых и сильных шахматистов. Ну и не будем забывать преимущества блица - это короткий и яркий формат. Безусловно, предстоящий турнир будет зрелищным и запоминающимся".

Турнир пройдет 28 февраля.

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