Комитет министров СЕ одобрил выдвижение министра спорта Польши на пост президента WADA

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Комитет министров Совета Европы (СЕ) одобрил выдвижение министра спорта Польши Витольда Баньки в качестве единого европейского кандидата на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом говорится в распространенном сообщении СЕ.

Кандидат в президенты WADA Банька считает, что имидж организации нуждается в изменении

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"Комитет министров Совета Европы одобрил выдвижение Витольда Баньки, министра спорта и туризма Польши, в качестве единого европейского кандидата на пост Всемирного антидопингового агентства (WADA), - говорится в сообщении. - Кандидатура будет представлена генеральным секретарем Совета Европы [Турбьёрном Ягландом] от имени европейских правительств".

На данный момент президентом WADA является 77-летний британец Крейг Риди. Новый президент будет избран 7 ноября на заседании совета учредителей организации в Катовице (Польша).