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Наследие ЧМ-2018

Около 700 млрд рублей было потрачено на организацию ЧМ-2018

Большая часть средств поступила из федерального бюджета
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Порядка 700 млрд рублей было потрачено на организацию чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

В среду прошло заключительное заседание наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

"На организацию чемпионата мира было потрачено около 700 млрд рублей, - сказал Дворкович. - Большая часть поступила из федерального бюджета".

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции.

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Наследие ЧМ-2018
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