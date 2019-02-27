Около 700 млрд рублей было потрачено на организацию ЧМ-2018

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Порядка 700 млрд рублей было потрачено на организацию чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

В среду прошло заключительное заседание наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

"На организацию чемпионата мира было потрачено около 700 млрд рублей, - сказал Дворкович. - Большая часть поступила из федерального бюджета".

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции.