ФИФА создаст специальный фонд по наследию ЧМ-2018

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) создаст специальный фонд по наследию чемпионата мира 2018 года в России. Об этом журналистам сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

В среду в Москве прошло заключительное заседание наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

"Мы обсуждали вопрос создания специальной структуры наследия чемпионата мира, будет создан специальный фонд ФИФА по наследию, - сказала Самура. - В России прошел прекрасный чемпионат мира. Наш следующий шаг - определение масштаба".

Чемпионат мира 2018 года прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.