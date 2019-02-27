Шахматистка Лагно готовится к турнирам по блицу также серьезно, как к классике

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Шахматистка Екатерина Лагно готовится к московскому турниру по блицу также серьезно, как и к классическим соревнованиям. Об этом она заявила на пресс-конференции в ТАСС.

Международный турнир по блицу на Кубок группы компаний "Регион" пройдет 28 февраля в Москве.

"Я отношусь к блицу также серьезно, как и к классическим шахматам, - сказала Лагно. - Для любителей шахмат рапид и блиц - это отдушина. Потому что в мужских классических шахматах уровень настолько вырос, что стало очень много ничейных результатов, что совсем не зрелищно. Блиц же зрелищный и непредсказуемый".