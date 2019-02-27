Черчесов получил "Серебряную лань" в номинации на звание лучшего тренера года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил статуэтку "Серебряная лань" за победу в номинации "Лучший тренер года" по опросу спортивных журналистов России. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии вручения наград, которая проходит в Олимпийском комитете России.

"Хочется уже смотреть вперед, у нас скоро будут отборочные матчи чемпионата Европы, - сказал Черчесов. - Мы рады, что нас оценили за вклад, но планка высоко поднята, хотя нам к этому не привыкать. Было хорошее лето 2018 года, надеюсь, что такое лето у нас будет еще", - сказал Черчесов.

Российские футболисты также стали победителями в номинации "Лучшая команда". "Серебряная лань", принадлежащая игрокам, также была вручена Черчесову.

Сборная России в 2018 году дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила сборной Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти). По ходу турнира сборная России на групповом этапе обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), уступила сборной Уругвая (0:3), а в 1/8 финала оказалась сильнее команды Испании (1:1, 4:3 - по пенальти).

Среди спортсменов лауреатами "Серебряной лани" стали лыжник Александр Большунов, гимнаст Артур Далалоян, хоккеист Павел Дацюк, футболист Артем Дзюба, фигуристка Алина Загитова, пловец Климент Колесников, легкоатлетка Мария Ласицкене, борец Абдулрашид Садулаев, велогонщица Дарья Шмелева и лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева, выступающая в паралимпийском спорте.