Fan ID планируется ввести на матчах чемпионата России по футболу с 1 июля

По словам главы отдела Минспорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирины Григорьевой, новая система поможет привлечь на стадион новых болельщиков

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерством спорта России был разработан проект концепции применения системы идентификации и доступа зрителей (Fan ID) на матчах чемпионата России по футболу и Олимп - Кубка России, которую планируется внедрить с 1 июля. Об этом журналистам сообщила глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева. В Госдуме 13 февраля прошел круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу введения паспорта болельщика в матчах российского первенства.

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"Минспортом России совместно с Минкомсвязью РФ, при участии МВД, ФСБ, Российского футбольного союза, разработан проект концепции применения персонифицированной карты зрителя (ПКЗ) и системы контроля доступа на матчи чемпионата России и Олимп - Кубка России по футболу, а также соответствующий план по этапному внедрению системы обязательно идентификации зрителей при проведении указанных матчей начина\ с 1 июля, - сказала Григорьева. - В настоящий момент прорабатываются вопросы об источниках и механизмах финансирования этих мероприятий, в том числе обсуждается возможность использования в качестве ПКЗ различных источников информации. В концепции предусмотрен концепт регистрации, проверки и выдачи ПКЗ, аналогичный механизму, который использовался на чемпионате мира, так называемый Fan ID, а также оснащение стадионов необходимым оборудованием системы контроля доступа. Основное отличие - раньше мы сначала покупали билет, а потом оформляли Fan ID, новая система идентификации будет зеркальной: сначала оформляем ПКЗ, затем, на основании того, что нам дали допуск к получению билета, болельщик может оформлять документ для прохода стадион". "Проект подготовлен, согласован, в настоящий момент в него включены два соревнования: чемпионат России и, по предложению Минспорта РФ, финал Олимп - Кубка России, понимая, что он будет проходить на уже оборудованном стадионе - "Лужниках". ФСБ предложила распространить систему на все матчи кубка страны, мы ведем переговоры с клубами, чтобы уточнить этот вопрос, но понимаем, что в турнире могут участвовать любительские команды, которые не имеют никакого оборудования. Даже на матчах РПЛ только на пяти стадионах есть эта система, которые принимали ЧМ", - добавила Григорьева.

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