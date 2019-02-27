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Евро-2020

Следующее заседание оргкомитета ЧЕ-2020 в Петербурге пройдет в первой половине марта

Город примет три матча чемпионата Европы на групповой стадии и один четвертьфинальный

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ближайшее заседание оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт- Петербурге пройдет в первой половине марта. Об этом журналистам сообщил генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин.

Санкт-Петербург примет три матча чемпионата Европы на групповой стадии и один четвертьфинальный.

"Ближайшее заседание оргкомитета мы рассчитываем провести в первой половине марта", - сказал Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.

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