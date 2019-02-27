Самая большая новогодняя елка России достоит в Красноярске до конца Универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Самая большая новогодняя елка в России, установленная в Красноярске, будет демонтирована только по окончании Универсиады. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

Высота красноярской ели, установленной на острове Татышев, составляет 55 м. На возведение конструкции высотой с 20-этажный дом было израсходовано 65 тонн железа, больше 4 тонн веток и 5 тонн иллюминации.

"Теперь это не просто самая высокая ель в России, она стала самой высокой в Евразии, - сообщили ТАСС в администрации города. - Изначально было задумано, что она простоит дольше, чем обычно, - до конца Универсиады. Как только Всемирные студенческие игры завершатся, начнется демонтаж конструкции. В следующем году к новогодним праздникам ель снова появится на прежнем месте".

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта.