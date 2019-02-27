Полиция не проводила обыски в сборной России по лыжным гонкам на ЧМ в Австрии

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Полицейские не посещали штаб сборной России по лыжным гонкам на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде во время обысков из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили несколько представителей команды, включая тренера Маркуса Крамера.

СМИ: полиция проводит рейд в Зефельде из-за подозрений в допинге на ЧМ по лыжным видам

В среду журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что полиция проводит рейд на месте проведения турнира из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

В сборной России отметили, что им ничего неизвестно о рейде и к ним никто не приходил.

Сотрудники полиции, которые занимаются обеспечением правопорядка у отеля сборной России, также не располагают информацией о проверках. "Мы, как и вы, узнали об этом из прессы", - сообщили сотрудники правопорядка.

Чемпионат мира завершится 3 марта.