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Плющенко не сомневается в профессионализме специалистов, определивших состав на ЧМ

Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о том, что Евгения Медведева вошла в основной состав сборной России на чемпионат мира

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не сомневается в профессионализме специалистов, определивших состав на чемпионат мира в японской Сайтаме. Об этом Плющенко рассказал ТАСС.

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вошла в основной состав сборной России на чемпионат мира. Также в основном составе значатся чемпионка Европы - 2019 Софья Самодурова и олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова.

"Мне сложно говорить, в какой форме спортсменки, поскольку не видел воочию их катания в финале Кубка России. Но у нас в федерации есть специалисты, работа которых следить за этим. Я не сомневаюсь в профессионализме специалистов ФФККР, определивших состав", - сказал Плющенко.

Финал Кубка России в Великом Новгороде стал последним турниром перед определением состава сборной России на чемпионат мира, Евгения Медведева заняла первое место.

Чемпионат мира пройдет в Сайтаме с 18 по 24 марта.

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