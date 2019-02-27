Колобков: работа над системой Fan ID ведется, ее формат пока не определен

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Окончательный формат системы идентификации и доступа зрителей (Fan ID) на матчах чемпионата России по футболу и Олимп - Кубка России не определен. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков сообщил журналистам.

Глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева сообщила в среду, что Министерством спорта России был разработан проект концепции применения системы идентификации и доступа зрителей (Fan ID) на матчах чемпионата России по футболу и Олимп - Кубка России, которую планируется внедрить с 1 июля.

"Минспорту дано поручение рассмотреть совместно с рядом ведомств и заинтересованных организаций вопрос о применении паспорта болельщика на футбольных матчах в России, - сказал Колобков. - В настоящее время этот вопрос находится в работе. Однако еще преждевременно говорить о том, будет ли эта система применена, когда и в каком виде".

Паспорт болельщика (Fan ID) - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Позднее глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин сообщил, что оргкомитет турнира принял решение об использовании Fan ID на матчах первенства.