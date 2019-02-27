Урманов: состав сборной РФ по фигурному катанию на ЧМ определен по спортивному принципу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира в Японии определен по спортивному принципу. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Урманов.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вошла в основной состав сборной России по фигурному катанию на мировое первенство в японской Сайтаме. Также в основном составе значатся чемпионка Европы 2019 года 16-летняя Софья Самодурова и олимпийская чемпионка 2018 года 16-летняя Алина Загитова. На основании результатов голосования исполком Федерации фигурного катания на коньках России включил в основной состав Медведеву, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова значатся в числе запасных.