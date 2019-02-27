Тарасова считает справедливым решение включить Медведеву в состав сборной РФ на ЧМ

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает справедливым решение Федерации фигурного катания на коньках России заявить на чемпионат мира в женском одиночном катании серебряного призера Олимпийских игр и двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву. Об этом она рассказала ТАСС.

Медведева вошла в основной состав сборной России на мировое первенство, которое пройдет в японской Сайтаме 18-24 марта. Также в основном составе значатся чемпионка Европы 2019 года 16-летняя Софья Самодурова и олимпийская чемпионка 2018 года 16-летняя Алина Загитова. На основании результатов голосования исполком федерации включил в основной состав Медведеву, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова значатся в числе запасных. Медведева стала победительницей финала Кубка России, который проходил на прошлой неделе в Великом Новгороде.

"Соревнования в Новгороде для чего проводились? Чтобы определить, кто поедет. Тренерский совет проголосовал, кто как считает нужным, и думаю, что Лиза поедет на командные соревнования, думаю, все по справедливости, - сказала Тарасова. - Она приобретет на них опыт, который ей пригодится для подготовки к Олимпийским играм".

По мнению Тарасовой, в сборной России в женском одиночном катании собрались спортсменки с характером, звания которых говорят сами за себя. "Они [Медведева и Загитова] их получили всего лишь в прошлом году, это было так близко, что я даже не знаю, как у людей так память отшибло. Они не помнят, что Алина выиграла короткую программу, но проиграла произвольную Жене, и никто не вспоминал судей и федерацию", - подчеркнула она.

Туктамышева, по словам Тарасовой, должна поехать на турнир World Team Trophy, являющийся командным чемпионатом мира, который пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля. "Лиза восстала из пепла, и усилия [тренера] Алексея Николаевича [Мишина] должны быть примером, поэтому она должна обязательно поехать защищать честь своей команды на те же соревнования в Японии. Я так думаю, она туда должна ехать первым номером".