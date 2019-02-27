Васильев: участие в ЧМ Загитовой и Медведевой - радость для поклонников фигурного катания

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) принял справедливое решение по составу сборной России на предстоящий в Сайтаме чемпионат мира - участие в турнире таких звезд, как Алина Загитова и Евгения Медведева, будет радостью для всех болельщиков. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Олег Васильев.

В основной состав вошли двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова значатся в числе запасных.

"Это - спортивный принцип отбора, и если Медведева выиграла финал Кубка России в Великом Новгороде, ее надо посылать на чемпионат мира, как бы хорошо ни выглядела Елизавета Туктамышева с тройным акселем, с которым она могла бы побороться с японкой. Но Лиза не была убедительнее Жени в финале кубка. Время покажет, будут ли дальнейшие изменения - никто не застрахован от травм и всего прочего, но сейчас спортсмены уже могут спокойно готовиться к турниру, понимая, какие у них шансы", - отметил Васильев.

Собеседник агентства отметил, что рад за Самодурову, за которой он следит с начала сезона. "Она действительно боец, выходит на старт и делает то, что она умеет делать. И я очень рад, что у нас в команде есть девочки, которые не подвержены сложностям - психологически и физическим, которые могут собрать себя в кучу и показать, на что они способны. То, что она делает - она делает стабильно, путь у нее и нет тройного акселя, но сердце не останавливается, когда она выходит на лед - она своим катанием приносит радость и специалистам, и зрителям; я рад за ее тренера Алексея Николаевича Мишина, у которого есть такая спортсменка", - подчеркнул Васильев.

"Что касается Алины, то она сделала правильный шаг, решив не пропускать сезон - он попал на пубертат, она реально выросла, изменилась. Пропусти она этот сезон - она трансформировалась бы в Сотникову, и возвращение для нее не было бы возможным. Она и Медведева - две наши суперзвезды на турнире в Японии, и это хорошо и для ФФККР, это радость для болельщиков", - сказал Васильев.