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Тренер Медведевой Орсер доволен, что фигуристка выступит на ЧМ

Медведева в среду была включена в состав сборной России на чемпионат мира в Японии
Евгения Медведева и ее тренер Брайан Орсер Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Медведева и ее тренер Брайан Орсер
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Тренер фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер доволен тем, что спортсменку включили в состав сборной России на чемпионат мира. Об этом он сообщил ТАСС.

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Соревнования пройдут в японской Сайтаме 18-24 марта. Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира и Европы. Медведева стала победительницей финала Кубка России, который проходил на прошлой неделе в Великом Новгороде.

"Мы очень счастливы и удовлетворены этим решением. Продолжим наши тяжелые тренировки и будем придерживаться плана нашей работы. Спасибо всем за поддержку", - сказал Орсер.

В состав сборной России в женском одиночном катании также вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова. Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова значатся в числе запасных.

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