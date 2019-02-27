Чемпион мира по боксу Джошуа может провести бой с Уайлдером в декабре

ТАСС, 27 февраля. Бой чемпиона мира по боксу британца Энтони Джошуа с американцем Деонтеем Уайлдером может состояться в декабре. Об этом сообщает TalkSport.

На 1 июня в Нью-Йорке у британца запланирован поединок против американца Джарелла Миллера. Сообщается, что потом Джошуа хотел бы встретиться с Уайлдером или британцем Тайсоном Фьюри.

"Давайте представим, что я побеждаю Миллера. При таком раскладе мы могли бы организовать этот бой с Уайлдером в декабре, если, конечно, нам удастся решить все нюансы по- быстрому", - сказал Джошуа.

29-летний Джошуа является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В сентябре 2018 года боксер победил россиянина Александра Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде. На счету британца 22 победы (21 нокаутом), ни одного поражения.