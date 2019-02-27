Велогонщица Шмелева удивлена решением СМИ признать ее одной из лучших спортсменок года

27 февраля в Олимпийском комитете России прошло вручение премии "Серебряная лань" лучшим спортсменам года по версии Федерации спортивных журналистов России. Впервые с 2004 года лауреатом премии стал представитель велоспорта - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Шмелева.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Обладательница трех золотых медалей последнего чемпионата Европы по велоспорту на треке россиянка Дарья Шмелева удивлена решением спортивных журналистов вручить ей "Серебряную лань" как одной из лучших спортсменок страны в 2018 году. Об этом Шмелева сообщила ТАСС.

"Это очень приятно, что твой труд начинают замечать и оценивать, - сказала Шмелева. - Эта премия была для меня приятной неожиданностью. Мы свыклись с мыслью, что велоспорт мало замечают, особенно трек".

В настоящее время спортсменка находится в Польше на чемпионате мира, который стартовал 27 февраля. Поэтому "Серебряную лань" вместо Шмелевой принял президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

Получая статуэтку, глава ФВСР отметил: "Хочется выразить особую признательность организаторам премии от имени Федерации велосипедного спорта России. Одной из наших приоритетных задач всегда являлось продвижение этого замечательного вида спорта в России, активно начатое почетным президентом федерации Игорем Макаровым и реализуемое по сей день".

Екимов заметил, что начиная с 2010 года при поддержке Игоря Макарова было проведено огромное количество пресс- туров российских журналистов на велогонки самого разного уровня, были организованы любительские велогонки для представителей СМИ в рамках велопраздников в Крылатском, ежегодно проводимых компанией Макарова "АРЕТИ" совместно с ФВСР. "И сегодня отрадно видеть, что количество спортивных журналистов, ставших поклонниками велоспорта и друзьями федерации, заметно выросло. Хочу всех заверить, что наши спортсмены приложат максимум сил для достижения новых высот российским велоспортом, а мы окажем им в этом всю возможную помощь", - подытожил глава ФВСР.