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Колобков обсудил с Тарпищевым вопросы развития тенниса в России

Во время встречи были затронуты темы обеспеченности регионов спортивной инфраструктурой для занятий теннисом и подготовки спортивного резерва

ТАСС, 27 февраля. Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с президентом Федерации тенниса России (ФТР) Шамилем Тарпищевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития тенниса в России, обеспеченности регионов спортивной инфраструктурой для занятий видом спорта и подготовки спортивного резерва.

Колобков дал положительную оценку результатам реализации проекта Минспорта и ФТР по созданию экспериментальных групп подготовки перспективных спортсменов. "Благодаря совместной работе тренеров и ученых были достигнуты высокие результаты. Спортсменами трех возрастных категорий из шести групп были завоеваны четыре золотые медали. Это спортивный резерв наших сборных команд", - отметил министр.

"Система должна работать - это залог успеха в любой деятельности, - сказал Тарпищев. - Я благодарен Павлу Анатольевичу [Колобкову] за оперативные решения, которые дали результат".

В рамках встречи также была обсуждена деятельность региональных центров развития тенниса, намечены планы создания подобного учреждения в Крыму. "Спорт живет регионами. Чем больше будет ниточек в системе регионального управления, тем будет лучше", - отметил Тарпищев.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичТарпищев, Шамиль Анвярович
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