WADA подтвердило, что аресты лыжников в Австрии проводились при содействии агентства

ТАСС, 27 февраля. Всемирное антидопинговое агентсво (WADA) заявило, что аресты лыжников, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, во время чемпионата мира в Австрии производились при содействии отдела разведки и расследований агентства. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

В среду журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что полиция проводит рейд в Зефельде, где в эти дни проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта, из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Позднее в СМИ появилась информация о задержании девятерых лыжников из разных стран. Представители сборной России, включая тренера Маркуса Крамера, сообщили ТАСС, что полиция не посещала штаб российской команды.

"WADA подтверждает, что поддерживает тесную связь с правоохранительными органами в связи с рейдами и арестами, которые полиция проводила сегодня в Австрии и Германии, - говорится в сообщении пресс-службы. - Эти рейды были частью более масштабной полицейской операции, нацеленной на преступников из ряда европейских стран. Департамент разведки и расследований WADA предоставлял информацию и другую помощь властям в ходе их операций. Это сотрудничество последовало за расследованием WADA деятельности Международного союза биатлонистов (IBU), которое в прошлом году привело к возбуждению уголовного расследования полицией в Австрии и Норвегии".

Полиция Австрии 10 апреля 2018 года провела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге с целью проверить причастность на тот момент действующего президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Реш в участии в коррупционных схемах, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил. На время разбирательства Бессеберг и Реш покинули свои должности в IBU.

7 сентября прошлого года главой IBU стал швед Оле Далин. Бессеберг, руководивший организацией со дня ее образования в 1993 году, не стал переизбираться и досрочно оставил свой пост из-за скандала. Расследование дела продолжается.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.