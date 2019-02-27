Тренер Большунова считает, что качество лыж могло повлиять на результат в гонке на ЧМ

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Восьмой результат лыжника Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате мира в австрийском Зефельде может быть связан в том числе с тем, что спортсмен не угадал с подбором лыж. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Большунов считался главным претендентом на победу перед стартом соревнований и долгое время лидировал с лучшим временем. В итоге чемпионом мира стал норвежец Мартин Сундбю, вторым - россиянин Александр Бессмертных, третьим - финн Йиво Нисканен.

"Бросалось в глазах огромное желание у Александра, который с первых же метров кинулся лидировать. На мой взгляд, у него было слишком быстрое начало, после чего он "закислился" и ему потом уже очень трудно было идти, - сказал Бородавко. - Александр подустал после первых гонок: было видно утомление, и это был не его ход и не его движение. Еще у него были не самые лучшие лыжи, поскольку в спусковой части он проигрывал своим конкурентам, с кем он шел рядом".

По мнению тренера, на результат Большунова повлияло качество трассы. "На ней было очень мягко, эта лыжня была больше для легких, бегунков, которые более функциональны. Что касается смазки лыж, то мазались все одинаково, Александр Бессмертных на этой смазке сумел подняться до второго места. Одной большой причины такого результата не было", - подчеркнул Бородавко.

Чемпионат мира завершится 3 марта.