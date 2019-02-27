Тренеру Бессмертных не за что упрекнуть лыжника после завоевания им серебра ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Бессмертных сделал все возможное в гонке на 15 км классическим стилем, поэтому претензий за упущенную золотую медаль быть не может. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Олег Перевозчиков.

32-летний Бессмертных в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем уступил золото 34-летнему норвежцу Мартину Сундбю. Отставание россиянина составило 2,9 секунды.

"Если бы два-три дня назад мне сказали, что он будет вторым или третьим, я бы радовался. Но еще вчера, перед гонкой, у спортсмена и у меня появилось ощущение, что бороться надо только за призы, и сейчас, когда ты находишься в двух шагах от золота, испытываешь расстройство", - сказал Перевозчиков.

"Но это ни в коем случае не поражение. Да, есть осадок, но хаять спортсмена я не хочу, он сделал все, что мог. Серебро - очень высокая награда", - добавил он.

Серебряная медаль Бессмертных стала третьей для сборной России на чемпионате мира - 2019, всего на счету российских спортсменов теперь пять наград (три серебряные и две бронзовые медали). В медальном зачете россияне занимают четвертое место, лидируют норвежцы, завоевавшие 15 наград (7-3-5).

Лыжные соревнования чемпионата мира - 2019 продолжатся в четверг женской эстафетой 4 по 5 км, мужская эстафета 4 по 10 км пройдет в пятницу. Чемпионат мира завершится 3 марта.