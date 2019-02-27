Президент ФИФА Инфантино рад сотрудничать с новым главой РФС Дюковым

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино будет рад работать с новым главой Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым. Об этом он рассказал журналистам по итогам футбольного саммита, прошедшего в итальянской столице, отвечая на вопрос ТАСС.

Дюков стал президентом РФС на внеочередной выборной конференции, прошедшей 22 февраля. Он был единственным кандидатом на этот пост.

"Я знаком с Дюковым, он давно работает в футболе, пользуется авторитетом, знает прекрасно российский и международный футбол. Я рад работать с ним и продолжать тесное сотрудничество с Россией, как все последние годы", - сказал Инфантино.

Ранее Дюков занимал пост председателя совета директоров "Зенита", который покинул на прошлой неделе.