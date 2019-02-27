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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Тренер: лыжник Вылегжанин не смог справиться с эмоциями в последней в карьере гонке на ЧМ

Вылегжанин в гонке на 15 км стал 33-м
Максим Вылегжанин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Максим Вылегжанин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Излишнее желание показать высокий результат помешало российскому лыжнику Максиму Вылегжанину удачно выступить в последней в карьере гонке на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал тренер 36-летнего спортсмена Олег Перевозчиков.

Вылегжанин в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем на чемпионате мира в Зефельде показал 33-й результат. Победителем стал норвежец Мартин Сундбю, вторым - партнер Вылегжанина по команде Александр Бессмертных.

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"Сам результат Максима не так сильно расстраивает, больше огорчает, что над ним взяло верх желание доказать что-то. Если бы он немного спокойнее начал гонку, результат получился бы иным. Но у человека так много всего накопилось, что желание показать высокий результат было очень большим, и оно преобладало над разумом", - сказал Перевозчиков.

Вылегжанин, который является чемпионом мира 2015 года в скиатлоне, не сумел выступить на чемпионате мира 2017 года и Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, поскольку подозревался в нарушении антидопинговых правил. Позже все обвинения с него были сняты.

Нынешний сезон будет последним в карьере спортсмена. Этап Кубка мира в Осло, который пройдет с 9 по 10 марта, станет для него заключительным стартом.

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