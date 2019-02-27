"Динамо" опровергло информацию о старте продаж билетов на матч РПЛ против "Спартака"

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Информация о старте продаж билетов на матч 19-го тура Российской премьер-лиги между московскими "Динамо" и "Спартаком" не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо".

Матч чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Спартаком" запланирован на 10 марта. Он станет первым на стадионе в Петровском парке после его реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года.

"Ранее сайт dynamotickets.ru объявил о старте продаж на матч 19-го тура Российской премьер-лиги против московского "Спартака". Со стороны футбольного клуба "Динамо" хотим заверить, что данная информация не соответствует действительности. Данный сайт является мошенническим, так как, например, на трибуну Д билет в свободной продаже купить невозможно по причине того, что данная трибуна является сектором активной поддержки клуба. Просьба дождаться официальной информации о старте продаж билетов, которая появится в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.

"Кроме того, на сайте указана крайне завышенная цена на центральные сектора, а также неправильное время начала матча", - добавили в пресс-службе.

Встреча начнется в 19:00 мск.