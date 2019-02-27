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Московское "Динамо" выиграло второй матч в серии плей-офф КХЛ с "Йокеритом"

Динамовцы победили со счетом 3:2, встреча прошла в Хельсинки
Хоккеисты московского "Динамо" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хоккеисты московского "Динамо"
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 27 февраля. Московское "Динамо" в гостях обыграло хельсинкский "Йокерит" со счетом 3:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У "Динамо" шайбы забросили Патрик Закриссон (16-я минута), Микс Индрашис (18) и Микки Койвисто (29). В составе "Йокерита" отличились Никлас Йенсен (10) и Брайан О'Нил (45).

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Шведский нападающий "Динамо" Закриссон набирает не менее одного очка за результативность в четвертом матче подряд, на его счету две шайбы и два голевых паса. Вратарь "Йокерита" Райан Запольски был заменен после третьей пропущенной шайбы в середине второго периода на Янис Калныньша.

Москвичи обыграли "Йокерит" в 13-й игре подряд. Последняя победа хельсинкского клуба случилась 17 сентября 2015 года на домашней площадке (2:1).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Динамо", в первом матче москвичи победили со счетом 4:2. "Йокерит" и "Динамо" ранее никогда не встречались в плей-офф. Третий матч серии пройдет 1 марта в Москве.

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