Умер российский боец ММА Аркадий Лисин

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70" Аркадий Лисин скоропостижно скончался в возрасте 21 года. Об этом ТАСС сообщили в Prime Fight Management.

"Аркадий скоропостижно скончался 27 февраля. Причины смерти выясняются", - сказал собеседник агентства.

Лисин становился чемпионом Prime Selection в 2016 году. Спортсмен выступал на международном турнире по самбо "Плотформа S-70" в 2017 году.

Всего на его счету шесть побед и два поражения в смешанных единоборствах.