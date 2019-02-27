"Барселона" обыграла "Реал" и вышла в финал Кубка Испании по футболу

ТАСС, 28 февраля. Футболисты "Барселоны" со счетом 3:0 обыграли мадридский "Реал" в ответном матче полуфинала Кубка Испании и вышли в финал турнира. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Дублем в составе "Барселоны" отметился Луис Суарес (50-я и 73-я (пенальти) минуты). Также мяч в свои ворота забил защитник "Реала" Рафаэль Варан (69). Первая встреча завершилась со счетом 1:1, по сумме двух матчей "Барселона" одержала" победу - 4:1. Эта игра стала сотой для Эрнесто Вальверде в качестве главного тренера каталонцев.

До этой встречи "Реал" и "Барселона" провели 34 игры в рамках Кубка Испании, 12 раз победу одерживал мадридский клуб, каталонская команда выиграла 14 раз, еще восемь встреч завершились вничью. Однако ни разу соперники не сыграли со счетом 0:0. Второй матч полуфинала стал для команд 241-м во всех турнирах - 95 раз победу одерживал "Реал", "Барселона" выигрывала в 94 матчах, еще в 52 встречах команды не смогли выявить победителя.

2 марта клубы сыграют между собой в рамках 26-го тура чемпионата страны. Встреча также пройдет на "Сантьяго Бернабеу".

"Реал" является 19-кратным обладателем Кубка Испании - последний раз это произошло в сезоне-2013/14, когда мадридский клуб победил в финале "Барселону" (2:1). Рекордсмен по количеству побед - каталонская команда (30 титулов), выигравшая трофей в прошлом сезоне. Также "Барселона" установила рекорд Кубка Испании, выйдя в финал турнира шестой раз подряд.

Соперник каталонского клуба по финалу Кубка Испании определится в четверг в ответном матче между "Валенсией" и "Бетисом". Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:2. Финал турнира состоится 25 мая.