Российский защитник "Нью-Джерси" Яковлев провел матч НХЛ с "Калгари" в нападении

ТАСС, 28 февраля. "Нью-Джерси" проиграл "Калгари" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник хозяев Егор Яковлев провел встречу в нападении из-за нехватки игроков атакующего плана.

В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм (22-я минута) и Марк Джиордано (34). У проигравших голом отметился Кевин Руни (37). Яковлев провел на площадке 9 минут 32 секунды, успев совершить один бросок и сделать один силовой прием.

На данный момент в составе "Нью-Джерси" травмировано шесть нападающих основного состава: Павел Заха, Джон Кенневилль, Тэйлор Холл, Йеспер Братт, Кайл Палмьери, Блэйк Коулман. На утренней тренировке клуба перед матчем с "Калгари" 27-летний защитник Яковлев занимался на левом краю четвертой тройки нападения вместе с молодыми форвардами Руни (центр) и Кертисом Габриэлем. В этой связке он и отыграл встречу.

Яковлев проводит дебютный сезон в НХЛ, сыграв в 16 матчах регулярного чемпионата, на его счету две шайбы и четыре голевые передачи. В среднем защитник проводит по 15 минут 37 секунд на площадке. Яковлев перешел в "Нью-Джерси" в мае 2018 года, до этого он выступал за казанский "Ак Барс", ярославский "Локомотив", их фарм-клубы, а также за петербургский СКА. Защитник является чемпионом мира 2014 года, олимпийским чемпионом 2018 года и обладателем Кубка Гагарина (2017).

"Нью-Джерси" занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 58 очков в 64 матчах. От зоны плей- офф клуб отделяет 16 очков.