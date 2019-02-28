Женская сборная России по бенди хочет сыграть со шведками в финале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России очень хочет сыграть со шведками в финале турнира по хоккею с мячом на зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Александр Межуев.

Российская команда стартует на турнире матчем со сборной Норвегии, игра пройдет 1 марта. На групповом этапе сборная России также сыграет с командами Швеции (3 марта) и США (5 марта).

"Настрой хороший, потому что Россия - Швеция в хоккее с мячом - это то же самое, что и Россия - Канада в хоккее с шайбой, - сказал тренер. - Очень ждем эту встречу, очень хотим их обыграть, для нас это новый опыт. Надеюсь, что хоккей с мячом станет для Универсиад постоянным видом спорта. Подготовка идет отлично, условия хорошие, всем довольны, лед идеальный, остается только доказывать на поле, что мы сильнее".

"Выбор состава был ограничен, подходящих девочек было только 17 человек, выбора, грубо говоря, не было, игроков искали кое-как, - продолжил специалист. - У шведок очень сложный, трудный чемпионат, где играет восемь команд, все в борьбе и конкуренции, а у нас проблема в том, что конкуренции как таковой нет. Ольга Богданова и Карина Липанова играют в Швеции, они мне сами осенью позвонили, спросили, нуждаюсь ли я в их услугах. Мы очень хотим финал с командой Швеции, мы всех соперников уважаем, задача - побеждать в каждом матче".

"Два других соперника по группе - бронзовый призер и команда, занявшая четвертое место на последнем чемпионате мира, в группе собрались четыре сильнейшие команды мира на сегодня. У норвежек я уже видел хоккеисток, которые играют в Швеции, а американки вообще фанатки хоккея, они могут 24 часа в сутки тренироваться. У них есть проблемы с техникой катания, потому что они бывшие "шайбистки", но их желанию и задору многие могут позавидовать", - заключил Межуев.

Хоккей с мячом выступает на Универсиаде в Красноярске как демонстрационный вид спорта, однако медали турнира идут в командный зачет соревнований.