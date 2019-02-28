Шайба Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

ТАСС, 28 февраля. "Чикаго" одержал победу над "Анахаймом" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Алекс Дебринкэт (21-я и 56-я минуты), российский нападающий Артем Анисимов (37) и Патрик Кейн (60). У проигравших отличились Девин Шор (25), Картер Роуни (39), Трой Терри (46).

В активе 30-летнего Анисимова 28 очков (10 шайб + 18 передач) в текущем сезоне.

"Чикаго" занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 63 очка в 64 матчах. "Анахайм" с 57 очками после 64 игр располагается на 14-й строчке. В следующем матче "Чикаго" сыграет на выезде с "Лос-Анджелесом" 3 марта, "Анахайм" примет "Вегас" 2 марта.

В другом матче дня "Колорадо" дома обыграл "Ванкувер" по буллитам со счетом 3:2. Российский вратарь хозяев Семен Варламов отразил 30 бросков из 32 по своим воротам.